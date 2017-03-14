



Космодром для запуска украинских ракет построят в Канаде - 15.03.2017 11:47

Канадская компания Maritime Launch Services запланировала строительство космодрома в провинции Новая Шотландия. Особенностью данного космодрома является тот факт, что так будут осуществляться запуска иукраинских ракет "Циклон-4М". Представители компании сообщили, что старт работ запланирован на 2018 год, и уже спустя 2 года будет осуществлен запуск первоц ракеты.

В течение еще двух лет компания планирует осуществлять ежегодный запуска восьми ракет, увеличивая производительность.

Владельцами компании Maritime Launch Services являются три фирмы из Соединенных штатов. Строительство будет осуществляться в северо-восточной части Новой Шотландии в городах Хейзел Хилл и Кансо. Примечательно, что ранее среди вариантов мест для строительства рассматривалось 14 населенных пунктов.

Примечательно, что ранее планировалось построить космодром для запуска украинских ракет "Циклон-4М" в Бразилии. Спустя некоторое время страна переориентировалась на более тесное сотрудничество в вопросах космических пусков с Россией, и решили разорвать контракт с Украиной. Для запусков этих ракет было решено рассматривать строительство на территории Северной Америки.

Стоит отметить, что украинское конструкторское бюро является разработчиком ракеты-носителя Антарес, которая недавно прошла успешные наземные испытания на территории США.

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