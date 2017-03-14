



В Черновцах прогнозируют похолодание на 4 дня - 15.03.2017 11:21

В ближайшие дни на территории Черновицкой области ожидается похолодание, информируют синоптики. Так, уже к вечеру четверга, 16 марта, в Черновцах и в области ожидаются осадки в виде снега.

Такой прогноз для Буковины представили в Украинском гидрометцентре.

Что касается сегодняшней погоды, то 15 марта по области в целом будет относительно теплая погода. Осадков не предвидится, температура воздуха будет на уровне 7-9 градусов выше нуля.

Похолодание в Черновцах и на Буковине ожидается в течение следующих четврех дней. Местами ожидаются заморозки, температура опустится до отметки -1 градус по Цельсию. Также ожидается мокрый снег.

Платиновая Буковина, Черновцы

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