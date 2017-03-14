



Из Чехии депортировали большую группу украинцев - 15.03.2017 11:11

На складе чешского продуктового интернет-магазина Rohlik.cz на прошлой неделе произошла полицейская облава. В результате управление полиции по делам иностранных граждан в Праге приняло решение депортировать 74 задержанных. В то же время, всего на объекте были задержаны 85 иностранцев, против 11 из них продолжаются административные процедуры, которые также, судя по всему, приведут к депортации.

Как стало известно их полицейских источников, почти все задержанные иностранцы являются гражданами Украины.

Спикер чешской полиции Томаш Гулан отметил, что данный случай является самым массовым по задержанию нелегальных сотрудников на одном предприятии.

Представители интернет-магазина утверждают, что они не нарушали закон. Законодательство Чехии основывается на нормах ЕС, согласно которым иностранцы из стран вне Европейского Союза могут работать в странах-членах ЕС в течение непродолжительного времени, в том числе и в Чехии. Однако дя этого требуется в обязательном порядке выполнение определенного условия - такого работника иностранный работодатель должен направить в другую страну в командировку.

Президент чешской Ассоциации агентств трудоустройства Радован Буркович отметил, что в данном случае нарушение законодательства имело место со стороны компании, предоставившей работу. В результате жертвами оказались граждане Украины и других стран, которые там работали, как выяснилось, нелегально. Глава компании Томаш Чупр отметил, что этих работников ему предоставила польская фирма, у которой на это не было прав. Предоставившая работников фирма из польши числится как строительная, и не имеет права направлять своих "строителей" в Чехию на работу на продуктовый склад.

Платиновая Буковина

Всі новини