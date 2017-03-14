Смертельное ДТП на Московской олимпиады 13 03 2017- 15.03.2017 10:16
На улице Московской Олимпиады в Черновцах 13 марта произошла дорожная авария со смертельным исходом. Отмечается, что произошло столкновение двух иномарок - Honda Civic и Fiat Doblo.
За рулем красной "Хонды" с иностранной регистрацией находился 22-летний водитель, житель Черновцов. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с другим авто. За рулем "фиата" находился 61-летний буковинец, житель Новоселицкого района.
Водитель "хонды" в результате происшествия получил черепно-мозговую травму. На место происшествия прибыла скорая, которая госпитализировала пострадавшего в больницк скорой медицинской помощи Черновцов.
Пострадавший водитель скончался в медучреждении во время оказания медпомощи.
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