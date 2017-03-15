



США намерены продать один город - 15.03.2017 09:50

Один из городов в Соединенных штатах Америки планируется продать. Речь идет о небольшом населенном пункте в штате Орегон - городке Тиллер.

На продажу выставлены 100 гектар земли, что составляет практически всю основную часть городка. Стоимость города оценивается в 3,5 миллиона долларов. Если доплатить еще 350 тысяч долларов, то покупатель получит впридачу еще и старую школу Тиллера.

СМИ отмечают, что в Тиллере практически нет жителей. Здесь есть только владелец города Гаррет Золлер, а также пастор местной церкви. Принадлежащие этим людям участки земли продаже, разумеется, не подлежат.

В городке осталось всего парочка жителей из-за того, что в свое время здесь закрылась мельница, а также сократились лесозаготовки, из-за чего люди поразъезжались в поисках новой работы.

Покупкой американского города могут заинтересоваться инвесторы из Китая, а также заинтересованные в создании новых медучреждений лица. Им уже были направлены предложения о покупке.

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