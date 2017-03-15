США намерены продать один город- 15.03.2017 09:50
Один из городов в Соединенных штатах Америки планируется продать. Речь идет о небольшом населенном пункте в штате Орегон - городке Тиллер.
На продажу выставлены 100 гектар земли, что составляет практически всю основную часть городка. Стоимость города оценивается в 3,5 миллиона долларов. Если доплатить еще 350 тысяч долларов, то покупатель получит впридачу еще и старую школу Тиллера.
СМИ отмечают, что в Тиллере практически нет жителей. Здесь есть только владелец города Гаррет Золлер, а также пастор местной церкви. Принадлежащие этим людям участки земли продаже, разумеется, не подлежат.
В городке осталось всего парочка жителей из-за того, что в свое время здесь закрылась мельница, а также сократились лесозаготовки, из-за чего люди поразъезжались в поисках новой работы.
Покупкой американского города могут заинтересоваться инвесторы из Китая, а также заинтересованные в создании новых медучреждений лица. Им уже были направлены предложения о покупке.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.03.2017 13:17
- 15.03.2017 11:55
- 15.03.2017 11:47
- 15.03.2017 11:21
- 15.03.2017 11:11
- 15.03.2017 10:16
- 15.03.2017 09:31
- 15.03.2017 09:12
- 14.03.2017 13:52
- 14.03.2017 12:21