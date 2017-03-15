Фискальную службу повторно люстрируют

- 15.03.2017 09:31
Фискальную службу повторно люстрируют

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, Государственной фискальной службе Украины придется снова пройти процедуру люстрации.

Глава финансового ведоства отметил, что работу службы ГФС необходимо настроить в рамках институционной реформы таким образом, чтобы привлекать новых людей. Из Государственной фискальной службы, отметил Данилюк, должны уйти все задействованные в коррупции и блокировавшие реформы чиновники.

Из министерства в ГФС будет направлена комиссия, которая займется проверкой сотрудников службы. Будет получена информация о том, почему не выполнялись те или иные поручения, а также о том, на какой стадии находится выполнение направленных в ГФС законодательных норм, среди которых те, которые имеют отношение к требованиям международного валютного фонда.

Также глава Минфина отметил, что нового руководителя ведомства будут назначать на конкурсной основе. Одной из кандидатур на пост главы ГФСявляется исполняющий обязанности Мирослав Продан. Однако ему обязательно нужно будет пройти конкурс, чтобы он соответствовал всем условиям и требованиям.

Напомним, что главу ГФС Романа Насирова отстранили от должности, и суд отправил его под арест с возможностью освобождения под залог в размере 100 миллионов долларов. Насиров отказался вносить указанную сумму. На сегодняшний день сторона защиты проводят апелляцию на решение суда. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Государственная фискальная служба, люстрация в ГФС, Роман Насиров

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