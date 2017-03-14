



Проезд в маршрутках Черновцов поднимут до 4 грн - 15.03.2017 09:12

Временный тариф на проезд в черновицких маршрутках составит 4 гривны. Такое решение принял исполнительный комитет Черновицкого городского совета во вторник, 14 марта.

Данный тариф вводится с 1 апреля в том случае, если до этого времени перевозчики обеспечат выполнение условий договора по пассажирским перевозкам на городских автобусных маршрутах, будут обеспечивать движение по графику, а также предоставят департаменту жилищно-коммунального хозяйства данные GPS-трекеров для удобства горожан. Данные баз данных черновчанам в онлайн-режиме предоставляют по состоянию на 15 марта лишь некоторые перевозчики.

Общественные активисты будут входить в специальные рейдовые группы, задачей которых будет контроль соблюдения условий договора перевозчиками. В горсовете отмечают, что формировать такие рейдовые группы будет департамент ЖКХ.

В то же время, решение о досрочном прекращении действия договоров с некоторыми перевозчиками с 1 апреля остается в силе. Договора будут расторгнуты с теми перевозчиками, которые самовольно уменьшили количество автобусов на маршруте, а таке работали с нарушением обязательств по договору. Если у перевозчиков рейдовые группы обнаружат нарушения, то с ними также не будуту подписываться с 1 апреля временные договора.

Что касается проезда пассажиров льготных категорий на 17 городских маршрутах, то он как и прежде, будет бесплатным.

Напомним, что на 23 марта запланированы общественные слушания по вопросам изменения тарифов на проезд в общественном транспорте Черновцов. Слушания будут проходить в помещении департамента ЖКХ гоодского совета в 18:00.

Платиновая Буковина

Всі новини