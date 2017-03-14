Проезд в маршрутках Черновцов поднимут до 4 грн- 15.03.2017 09:12
Временный тариф на проезд в черновицких маршрутках составит 4 гривны. Такое решение принял исполнительный комитет Черновицкого городского совета во вторник, 14 марта.
Данный тариф вводится с 1 апреля в том случае, если до этого времени перевозчики обеспечат выполнение условий договора по пассажирским перевозкам на городских автобусных маршрутах, будут обеспечивать движение по графику, а также предоставят департаменту жилищно-коммунального хозяйства данные GPS-трекеров для удобства горожан. Данные баз данных черновчанам в онлайн-режиме предоставляют по состоянию на 15 марта лишь некоторые перевозчики.
Общественные активисты будут входить в специальные рейдовые группы, задачей которых будет контроль соблюдения условий договора перевозчиками. В горсовете отмечают, что формировать такие рейдовые группы будет департамент ЖКХ.
В то же время, решение о досрочном прекращении действия договоров с некоторыми перевозчиками с 1 апреля остается в силе. Договора будут расторгнуты с теми перевозчиками, которые самовольно уменьшили количество автобусов на маршруте, а таке работали с нарушением обязательств по договору. Если у перевозчиков рейдовые группы обнаружат нарушения, то с ними также не будуту подписываться с 1 апреля временные договора.
Что касается проезда пассажиров льготных категорий на 17 городских маршрутах, то он как и прежде, будет бесплатным.
Напомним, что на 23 марта запланированы общественные слушания по вопросам изменения тарифов на проезд в общественном транспорте Черновцов. Слушания будут проходить в помещении департамента ЖКХ гоодского совета в 18:00.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.03.2017 13:17
- 15.03.2017 11:55
- 15.03.2017 11:47
- 15.03.2017 11:21
- 15.03.2017 11:11
- 15.03.2017 10:16
- 15.03.2017 09:50
- 15.03.2017 09:31
- 14.03.2017 13:52
- 14.03.2017 12:21