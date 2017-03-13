Януковича больше не судят заочно - адвокат

- 14.03.2017 13:52
Януковича больше не судят заочно - адвокат

По словам правозащитника Виктора Януковича - адвоката Виталия Сердюка, заочное расследование дела его клиента было прекращено. Расследование теперь продолжается в общем порядке, а заочное расследование было прекращено ввиду отсутствия оснований для проведения следствия в соответствующем порядке.

Сердюк отметил, что следствие в дальнейшем будет осуществляться в привычном порядке. теперь на территории России должны пройти определенные следственные действия. Также предстоит допрос Янцуковича.

Адвокат также отметил, что сторона защиты помешала осущестлвению противоправной деятельности по вручению Януковичу обвинительного акта. Расследование по заочной процедуре в соответствии с требованиями законодательства уже было прекращено. Прокуроры предсприняли попытки вручить обвинительный акт, однако им это не удалось.

Правозащитник Януковича также подчеркнул, что на неправомерные действия прокуроров была подана жалоба в связи с нежеланием проводить допрос. Кроме того, были озвучены жалобы их-за неэтичных высказываний, которые, по словам Сердюка, порочаьт честь и достоинство прокурора.

 

Платиновая Буковина

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