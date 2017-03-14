Названы все участники Евровидения-2017

- 14.03.2017 12:21
Названы все участники Евровидения-2017

Все страны-участники международного песенного конкурса Еровидение-2017, которое в будущем мае пройдет в Киеве, наконец определились с представителями 62-го конкурса. Также стало известно, как распределились артисты по полуфиналам, которые пройдут 9 и 11 мая.

В рамках первого полуфинала выступят следующие исполнители с такими песнями:

  1. Австралия: Исайя Файбрейс - Don't Come Easy
  2. Азербайджан: Dihaj - Skeletons
  3. Албания: Линдита Халими - World
  4. Бельгия: Бланш - City Lights
  5. Грузия: Тако Гачечиладзе - Keep The Faith 
  6. Португалия: Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois
  7. Черногория: Славко Калезич - Space
  8. Финляндия: Норма Джон - Blackbird
  9. Швеция: Робин Бенгтссон - I Can't Go On
  10. Армения: Арцвик - Fly With Me 
  11. Греция: Demy - This Is Love
  12. Исландия: Свала - Paper
  13. Кипр: Овиг - Gravity
  14. Латвия: Triana Park - Line
  15. Молдова: SunStroke Project - Hey Mamma!
  16. Польша: Кася Мось - Flashlight
  17. Словения: Омар Набер - On My Way
  18. Чехия: Мартина Барта - My Turn

 

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В рамках второго полуфинала на сцену выйдут исполнители следующих стран в таком порядке:

  1. Австрия: Натан Трент - Running On Air
  2. Венгрия: Йоци Папаи - Origo
  3. Дания: Аня Ниссен - Where I Am
  4. Ирландия: Срендан Мюррей - Dying To Try
  5. Македония: Яна Бурческа - Dance Alone
  6. Мальта: Клаудиа Фаниелло - Breathlessly
  7. Нидерланды: OG3NE - Lights and Shadows
  8. Россия: Юлия Самойлова - Flame Is Burning
  9. Румыния: Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!
  10. Сербия: Тияна Богичевич - In Too Deep
  11. Беларусь: NAVIBAND - Гісторыя майго жыцця
  12. Болгария: Кристиан Костов - Beautiful Mess
  13. Израиль: Имри Зив – I FEEL ALIVE
  14. Литва: Fusedmarc - Rain Of Revolution
  15. Норвегия: JOWST и Александер Вальманн - Grab The Moment
  16. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night
  17. Хорватия: Жак Хоудек - My Friend
  18. Швейцария: Timebelle - Apollo
  19. Эстония: Коит Тооме и Лаура - Verona

 

Пятерка стран-основателей конкурса, а также принимающая страна - Украина в нынешнем году - проходят традиционно сразу в финал. Ниже представляем исполнителей и их композиции, которые уже прошли в финальную часть Евровидения.

Великобритания: Люси Джонс - Never Give Up On You

 

Германия: Левина - Perfect Life

 

Испания: Манель Наварро - Do It For Your Lover

 

Италия: Франческо Габбани Gabbani - Occidentali's Karma

 

Украина: O.Torvald - Time

Франция: Альма - Requiem

К слову, представители Украины на Евровидение-2017 - группа O.Torvald - являются единственными исполнителями рок-музыки на конкурсе в этом году.

 

Платиновая Буковина

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