



Названы все участники Евровидения-2017 - 14.03.2017 12:21

Все страны-участники международного песенного конкурса Еровидение-2017, которое в будущем мае пройдет в Киеве, наконец определились с представителями 62-го конкурса. Также стало известно, как распределились артисты по полуфиналам, которые пройдут 9 и 11 мая.

В рамках первого полуфинала выступят следующие исполнители с такими песнями:

Австралия: Исайя Файбрейс - Don't Come Easy Азербайджан: Dihaj - Skeletons Албания: Линдита Халими - World Бельгия: Бланш - City Lights Грузия: Тако Гачечиладзе - Keep The Faith Португалия: Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois Черногория: Славко Калезич - Space Финляндия: Норма Джон - Blackbird Швеция: Робин Бенгтссон - I Can't Go On Армения: Арцвик - Fly With Me Греция: Demy - This Is Love Исландия: Свала - Paper Кипр: Овиг - Gravity Латвия: Triana Park - Line Молдова: SunStroke Project - Hey Mamma! Польша: Кася Мось - Flashlight Словения: Омар Набер - On My Way Чехия: Мартина Барта - My Turn

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В рамках второго полуфинала на сцену выйдут исполнители следующих стран в таком порядке:

Австрия: Натан Трент - Running On Air Венгрия: Йоци Папаи - Origo Дания: Аня Ниссен - Where I Am Ирландия: Срендан Мюррей - Dying To Try Македония: Яна Бурческа - Dance Alone Мальта: Клаудиа Фаниелло - Breathlessly Нидерланды: OG3NE - Lights and Shadows Россия: Юлия Самойлова - Flame Is Burning Румыния: Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! Сербия: Тияна Богичевич - In Too Deep Беларусь: NAVIBAND - Гісторыя майго жыцця Болгария: Кристиан Костов - Beautiful Mess Израиль: Имри Зив – I FEEL ALIVE Литва: Fusedmarc - Rain Of Revolution Норвегия: JOWST и Александер Вальманн - Grab The Moment Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night Хорватия: Жак Хоудек - My Friend Швейцария: Timebelle - Apollo Эстония: Коит Тооме и Лаура - Verona

Пятерка стран-основателей конкурса, а также принимающая страна - Украина в нынешнем году - проходят традиционно сразу в финал. Ниже представляем исполнителей и их композиции, которые уже прошли в финальную часть Евровидения.

Великобритания: Люси Джонс - Never Give Up On You

Германия: Левина - Perfect Life

Испания: Манель Наварро - Do It For Your Lover

Италия: Франческо Габбани Gabbani - Occidentali's Karma

Украина: O.Torvald - Time

Франция: Альма - Requiem

К слову, представители Украины на Евровидение-2017 - группа O.Torvald - являются единственными исполнителями рок-музыки на конкурсе в этом году.

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