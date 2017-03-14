Названы все участники Евровидения-2017- 14.03.2017 12:21
Все страны-участники международного песенного конкурса Еровидение-2017, которое в будущем мае пройдет в Киеве, наконец определились с представителями 62-го конкурса. Также стало известно, как распределились артисты по полуфиналам, которые пройдут 9 и 11 мая.
В рамках первого полуфинала выступят следующие исполнители с такими песнями:
- Австралия: Исайя Файбрейс - Don't Come Easy
- Азербайджан: Dihaj - Skeletons
- Албания: Линдита Халими - World
- Бельгия: Бланш - City Lights
- Грузия: Тако Гачечиладзе - Keep The Faith
- Португалия: Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois
- Черногория: Славко Калезич - Space
- Финляндия: Норма Джон - Blackbird
- Швеция: Робин Бенгтссон - I Can't Go On
- Армения: Арцвик - Fly With Me
- Греция: Demy - This Is Love
- Исландия: Свала - Paper
- Кипр: Овиг - Gravity
- Латвия: Triana Park - Line
- Молдова: SunStroke Project - Hey Mamma!
- Польша: Кася Мось - Flashlight
- Словения: Омар Набер - On My Way
- Чехия: Мартина Барта - My Turn
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В рамках второго полуфинала на сцену выйдут исполнители следующих стран в таком порядке:
- Австрия: Натан Трент - Running On Air
- Венгрия: Йоци Папаи - Origo
- Дания: Аня Ниссен - Where I Am
- Ирландия: Срендан Мюррей - Dying To Try
- Македония: Яна Бурческа - Dance Alone
- Мальта: Клаудиа Фаниелло - Breathlessly
- Нидерланды: OG3NE - Lights and Shadows
- Россия: Юлия Самойлова - Flame Is Burning
- Румыния: Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!
- Сербия: Тияна Богичевич - In Too Deep
- Беларусь: NAVIBAND - Гісторыя майго жыцця
- Болгария: Кристиан Костов - Beautiful Mess
- Израиль: Имри Зив – I FEEL ALIVE
- Литва: Fusedmarc - Rain Of Revolution
- Норвегия: JOWST и Александер Вальманн - Grab The Moment
- Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night
- Хорватия: Жак Хоудек - My Friend
- Швейцария: Timebelle - Apollo
- Эстония: Коит Тооме и Лаура - Verona
Пятерка стран-основателей конкурса, а также принимающая страна - Украина в нынешнем году - проходят традиционно сразу в финал. Ниже представляем исполнителей и их композиции, которые уже прошли в финальную часть Евровидения.
Великобритания: Люси Джонс - Never Give Up On You
Германия: Левина - Perfect Life
Испания: Манель Наварро - Do It For Your Lover
Италия: Франческо Габбани Gabbani - Occidentali's Karma
Украина: O.Torvald - Time
Франция: Альма - Requiem
К слову, представители Украины на Евровидение-2017 - группа O.Torvald - являются единственными исполнителями рок-музыки на конкурсе в этом году.
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