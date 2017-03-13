



Аппарат для диагностики способен заменить медсестер - 14.03.2017 11:04

В Бельгии был создан специальный аппарат для первичной медицинской диагностики. С помощью аппарата от компании BeWell пациент может провериться перед визитом к врачу прямо во время ожидания своей очереди.

В очереди к доктору в больнице, как отмечают создатели аппарата для самодиагоностики, пациенты могут проводить время более продуктивно. Вместо чтения журналов вполне можно собрать данные о массе тела, измерить пульс и кровяное давление, что сэкономит время и для пациента, и для медицинского персонала.

Аппарат для первичной диагностики WellPoint представляет собой небольшой киоск-стойку, воспользовавшись которым, человек без посторонней помощи может легко и быстро собрать всю необходимую информацию. Причем, автомат тратит гораздо меньше времени, чем это делала бы медсестра.

WellPoint всего за три минуты проведет первичную диагностику. Пациенту потребуется показать у стенда свою медицинскую ID-карту. В специальное отверстие для измерения давления человек просовывает руку, после чего активирует аппарат. Предполагается, что в будущем аппарат для самодиагностики позволит пациентам также сдавать кровь на различные анализы, в частности, на уровень сахара в крови.

По словам разработчиков из компании BeWell, стоимость обслуживания киоска первичной диагностики для медучреждения на 1 год будет составлять примерно 8 тысяч долларов.

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