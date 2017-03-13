Ночью в Черновцах пьяный водитель протаранил три машины 13 03 2017

- 14.03.2017 10:22
Ночью в Черновцах пьяный водитель протаранил три машины 13 03 2017

Вечером понедельника 13 марта, примерно в 23:00 в Черновцах в микрорайоне Гравитон произошла авария. Как отмечают в патрульной полиции Черновцов, ДТП случилось неподалеку от супермаркета Велмарт.

Отмечается, что водитель, находившийся за рулем темно-синего автомобиля марки BMW столкнулся с тремя автомобилями, а потом врезался в электроопорту.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. После осмотра врачами виновник аварии отказался от госпитализации. Медики отмечают, что у мужчины были налицо признгаки алкогольного опьянения, в связи с чем была проведена процедура проверки. В результате тест был положительным и показал 2,84 промилле.

В соответствии со статьей 130 часть 1 и статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях на водителя был составлен протокол.

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Ключові слова: ДТП Гравитон 13 03 2017, ДТП Черновцы 13 03 2017

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