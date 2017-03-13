Вступил в силу порядок перемещения товаров через линию разграничения

- 14.03.2017 09:48
Вступил в силу порядок перемещения товаров через линию разграничения

Постановление Кабинета министров №99 о порядке перемещения товаров в зону проведения АТО и из нее вступает в силу во вторник, 14 марта. Напомним, данный порядок был утвержден на заседании правительства 1 марта, и 4 марта он был опубликован в правительственной газете "Урядовий кур'єр".

Согласно указанному порядку, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий регулирует товары, количество, стоимость и объем товаров, которые могут перемещаться в зону АТО и из нее физическими лицами. Так, представители бизнеса, зарегистрированные как налогоплательщики на территории Украины, могут перемещать товары, среди которых - продукты питания, а также медикаменты.

В отдельном порядке регламентируется перевозка угля с временно оккупированных территорий. То же касается проезда гуманитарных колонн. Через линию соприкосновения сторон перемещение угольной продукции, как отмечено в порядке, осуществляется через определенные контрольные пункты въезда-выезда железнодорожным транпортом. Контролировать перемещение товаров в зоне АТО будет специально созданный орган - Координационный центр, а также контрольные пункты на линии соприкосновения.

Напомним, ветераны добровольческих батальонов 26 декабря 2016 года заявили о блокаде "ЛДНР" и озвучили требования освободить заложников. Это привело к дефициту угля на теплостанциях. В рамках блокады были прекращены поставки антрацита с подконтрольных террористам территорий Донбасса. В Луганской области до 26 января 2017 года были заблокированы две железнодорожные ветки. После участники блокады перекрывали участки в Донецкой области - в районе Бахмута, блокировали трассу Ясиноватая-Константиновка.

Постановление о введении временных чрезвычайных мер в энергетической системе Украины было принято Кабинетом министров в Украины 15 февраля 2017 года. Данные меры были приняты с целью снизить потребление угля антрацитовой группы. НА следующий день, 16 февраля, президент Украины Петр Порошенко озвучил заявление, что Кабмин пересмотрит разрешенный к перевозке в зону АТО и из нее перечень товаров.

 

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Ключові слова: ввоз и вывоз товаров из АТО, перемещение товаров через линию разграничения

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