



В резиденции президента Бразилии поселились призраки - 13.03.2017 16:09

Президент Бразилии Мишел Темер прожил в резиденции всего 12 дней, после чего решил уехать оттуда. Сейчас глава государства вместе с супругой и семилетним сыном проживает в небольшом поместье. В качестве причины переезда были названы другие обитатели дворца Алворада - призраки.

Семья президента заехада в резиденцию в конце февраля. До приезда главы страны во дворце провели качественный и дорогостоящий ремонт. Однако президент Темер заявил спустя 12 дней, что не может жить врезиденции, поскольку ощущает присутсвие призраков.

Мишел Темер поделился, что не мог спать в своей спальне в резиденции с первой ночи. Он ощущает там присутствие там странной, нехорошей энергетики. Мнение президента разделяет также супруга Марсела.

Напомним, что летом 2016 года президенту Бразилии Дилме Руссеф выдвинули импичмент. Президента обвинили в причастности к коррупционному скандалу. На внеочередных выборах новым президентов Бразилии стал Мишел Темер.

Платиновая Буковина

Всі новини