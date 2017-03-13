



На Буковине задержали убийцу из Киева - 13.03.2017 15:31

Полицейские Киева 11 марта в 23:00 получили информацию о совершении преступления. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 38-летнего жителя Луганской области с ранениями головы из огнестрельного оружия. В помещении, где было совершено убийство, также находился раненный одессит 53 лет. У мужчины диагностировали ушиб мягких тканей тела и сотрясение головного созга. Было установлено, что житель Одессы снимал вместе с жертвой убийства квартиру, в которой и случилось ЧП.

Потерпевший рассказал полицейским, что у них вечером в гостях был знакомых. Мужчины распивали спиртные напитки, и во время застолья между ними возник конфликт. Один из жителей квартиры вышел из комнаты и услышал звуки выстрелов. Когда он вошел в комнату, в ней оказался сосед в луже собственной крови. Гость же держал в руках пистолет. Стрелявший нанес пистолетом несколько ударов второму мужчине по голове и поспешил скрыться.

Преступником оказался житель 37-летний житель Черновцов, уже имеющий опыт общения с правоохранительными органами. Сообщается, что он был ранее судим за совершение умышленного убийства.

Подозреваемого задержали уже на Буковине местные полицейские. Сообщается, что буковинец намеревался уехать в Днепр.

По данному происшествию было открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Платиновая Буковина

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