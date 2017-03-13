Нити аптос Черновцы

- 13.03.2017 15:41
Нити аптос Черновцы

Среди различных техник подтяжки лица одним из самых прогрессивных на сегодняшний день является использование нитей Аптос (Aptos) Черновцы в косметологии. Технология нитей Аптос Черновцы - это малоинвазивный метод вмешательства, который гарантирует практически моментальных эффект коррекции без оперативного вмешательства, рубцов и длительного реабилитационного периода. Нити Aptos Черновцы - это особые нано нити, внедряемые в ткани подкожно, без использования скальпеля и других хирургических инструментов.

В эстетической медицине и косметологии нити Аптос (Aptos) Черновцы занимают особое место. Данный метод отмечен массой международных наград и премий, поскольку при минимальном вмешательстве достигается заметный и долгосрочный результат коррекции. В Украине нити Aptos официально зарегистрированы, и успешно применяются. Подтяжка с использованием нитей Аптос Черновцы востребована в регионах восточной Украины, пользуется большим спросом у клиентов из Львова, Черновцов, Ужгорода, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Снятина, Тернополя, Стрыя, Калуша, Хмельницкого и других городов. Неудивительно, что именно в Черновцы клиенты приезжают для коррекции внешности, чтобы воспользоваться услугами сертифицированного косметолога, который расскажет о всех преимуществах нитей Аптос и предоставит все необходимые документы и сертификаты.

Нити Аптос Черновцы - необычайно тонкие, обладающие особой структурой. В мягких тканях кожи нити Aptos эффективно закрепляются и создают нужный эффект подтяжки благодаря микронасечкам по всей длине нитей. Нити Аптос Черновцы могут быть хиругическими, а также рассасывающимися. Использование различных видов нитей Апто Черновцы зависит от состояния кожи и возрастных особенностей. Какие именно нити Аптос стоит устанавливать в вашем случае, вам подскажет опытный косметолог после процедуры диагностики.

Подтяжка нитями Аптос Черновцы используется как женщинами, так и мужчинами. Данный метод хорош тем, что он позволяет осуществить коррекцию внешности без обращения к хирургическим операциям.

Нити Aptos Черновцы устанавливаются в мягкие ткани лица через точечные проколы. Коррекция внешности достигается за счет образования подкожного каркаса на глубине примерно 3-5 мм. При армировании тканей лица с помощью нитей Аптос не травмируются крупные сосуды и нервные окончания, благодаря чему сохраняется природная мимика, и нет необходимости в длительной реабилитации. 

Кроме того, процедура армирования нитями Аптос Черновцы занимает совсем немного времени. Всего полчаса уйдет на подтяжку всего лица, а на подтяжку нитями Aptos отдельных участков уйдет до 15 минут. В день проведения процедуры результат будет виден сразу, и максимальный эффект подтяжки проявится через несколько недель после процедуры. Очень важный положительный момент подтяжки нитями Аптос - достигнутый эффект сохраняется достаточно долго - от 2 до 5 лет. 

Платиновая Буковина

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