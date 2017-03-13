Боли в шее чаще беспокоят женщин

- 13.03.2017 11:52
Боли в шее чаще беспокоят женщин

У каждого человека время от времени может возникать боль в шее, причем, причины могут быть абсолютно разными. Как утверждают ученые, боль в шее чаще всего становится проблемой у женщин, причем, незавиисмо от возраста или вида деятельности.

В университете Гетеборга, что в Швеции, было проведено специальное исследование, в котором приняли участие 1200 добровольцев - 627 женщин и 573 мужчины. Всем респондентам было необходимо дать ответы на вопросы касаемо самочувствия. Было установлено, что боли в шее раньше и чаще возникают у молодых женщин, нежели у мужчин. При этом, исследователи подчеркивают, что в современной жизни женщины больше напряжены.

Кроме того, исследователи дополнительно провели опрос 870 женщин и 834 мужчин любых профессий, которые пользуются компьютерами. Такой шаг был обусловлен поисколм причин, почему среди женщин более распространены мышечные и суставные боли, к которым таакже относятся боли в шее.

При этом, вне зависимости от профессии, женщин гораздо больше, по сравнению с мужчинами беспокоили болезненные состояния верхней части спины и шеи.

Ученые установили, что возникновение болей в шее имеет психологические основания. Как ни станно, боли в шее могут возникать даже от выдвигаемых на работе либо на учебе требований. На стрессы, как известно, женщины реагируют более остро, они более восприимчивы, по сравнению с мужчинами, потому боли в шее, вызванные стрессовыми состояниями, у них возникают на порядок чаще.

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