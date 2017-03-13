



Какие изменения ожидают колонизаторов Марса - 13.03.2017 11:46

Колонизация Марса, как утверждают ученые, дело отнюдь не из простых. В первую очередь проблему составляет температура на планете, которая составляет -125 градусов Цельсия.

О проблемах колонизации Марса расскзаал американский исследователь Скотт Соломон.

Среди других трудностей, с которыми предстоит столкнуться человечеству на Марсе, является состав атмосферы планеты. Так, большую часть атмосферы Земли - 78% - составляет азот. На Марсе же большую часть атмосферы составляет карбон диоксид, доля которого составляет 95%. При этом, на Земле его количество в атмофере составляет всего 0,04%. В связи с этим человечеству предлагается два варианта - либо адаптировать свое тело к изменениям, либо озаботиться посадкой огромного количества деревьев на Марсе.

По словам Соломона, воздействие Марса ускорит возникновение мутаций у человека. При этом, скорыми они будут по глобальным меркам, то есть, изменения будут очевидными примерно через 6 тысяч лет.

Стоит уделить внимание тому моменту, что сила притяжения на Марсе гораздо слабее земной. В связи с этим у колонизаторов "красной планеты" могут измениться кости, которые станут более толстыми и тяжелыми. Из-за высокой радиации на планете для большей защите в организме человека может увеличиться количество каротиноидов. Это означает, что кожа человека изменит цвет и обретет выраженный оранжевый оттенок.

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