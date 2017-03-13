



В Европе прошли массовые акции против популизма - 13.03.2017 11:17

В более чем 40 городах Европы, в частности, в Великобритании, Германии, Нидерландах и Бельгии, состоялись массовые акции протестов рпотив популизма. Участники акции также высказали свою поддержку европейским ценностям перед предстоящими выборами во Франции и Нидерландах.

За организацию акций протестов отвечает основанное во Франкфурте движение "Pulse of Europe", позиционируемое как беспартийная гражданская инициатива. Его основателями являются адвокат Даниэль Рьодерь с супругой Сабиной.

Акции в Германии стали наиболее масоовыми - там протесты прошли в 35 городах. Всего пять городов Франции присоединились к антипопулистским протестам. Кроме того, активисты вышли на митинги в Брюсселе, Амстердаме, а также в городе Бат, Великобритания.

Представители движения отмечают, что большинство людей уверено в потенциале для реформирования Европейского Союза и поддерживают его основополагающую идею. ЕС не должен, по их мнению, стать жертвой националистических тенденций.

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