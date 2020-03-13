16 марта состоится суд над Олегом Царевым- 13.03.2017 10:47
Дело бывшего "регионала" - экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева будут рассматривать в Шевченковском районном суде Киева 16 марта. В официальном издании "Урядовий кур’єр" была опубликована судебная повестка.
Отметим, что экс-регионал обвиняется в совершении преступлений в соответствии с частью 3 статьи 103 и частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, а именно - в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины.
Заседание суда должно начаться 16 марта в 14:30.
Если Царев на заседание не явится, дело будет рассматриваться в порядке заочного судопроизводства. К слову, суд над бывшим регионалом должен был состояться ранее - его переносили предварительно на 7 марта.
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