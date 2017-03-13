



Россия выбрала представителя на Евровидения-2017 - 13.03.2017 10:25

Внутренний отбор участников и песен на Евровидение-2017 состоялся и в России. По итогам внутреннего конкурса было решено, что представлять РФ на Евровидении-2017 в Киеве будет певица Юлия Самойлова. Выступать она будет с лирической композицией о любви "Flame Is Burning".

Самойлова - инвалид первой группы, она прикована к инвалидной коляске практичски с самого детства. Как рассказывает сама Юлия, в детстве ей нейдачно сделали прививку от полиомиелита, что в дальнейшем привело к инвалидности. На счету у Юлии Самойловой - немало побед в фестивалях и музыкальных конкурсах не только в России, но и за границей. На Паралимпийских играх-2014 в Сочи певица принимала участие в торжественной церемонии открытия.

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Согласно результатам жеребьевки, представительница России выступит на Евровидение-2017 в рамках второго полуфинала 11 мая.

Напомним, Украина получила право организовать и провести Евровидение благодаря победе Джамалы в 2016 году с композицией "1944". Местом проведения международного песенного конкурса был выбран Международный выставочный центр Киева. Полуфиналы Евровидения-2017 запланированы на 9 и 11 мая, а финал - на 13 мая.

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