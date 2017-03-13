



Публичные слушания по тарифам на проезд состоятся 23 03 2017 - 13.03.2017 09:45

10 марта в Черновцах прошло заседание тарифной комиссии городского совета. В рамках заседания было озвучено, когда состоятся общественные слушания по стоимости проезда в общественном транспорте Черновцов.

По словам начальницы экономического отдела департамента ЖКХ Ольги Гладышевой, общественные слушания состоятся 23 марта, и на них приглашаются все желающие принять участие в обсуждении тарифов на проезд. Перевозчикам на эти слушания необходимо подать окончательные документы, в которых будут указаны правильные расчеты тарифов на перевозки граждан.

Отметим, до этого городские перевозчики массово подали данные о количестве пассажиров, с умышленно заниженными показателями. Кроме того, некоторые перевозчики вовсе не предоставили никаких расчетов касаемо пассажирооборота.

Ввиду этого на заседании комиссии было принято решение о передаче документов на доработку, чтобы сделать правильные расчеты с соответствующими рекомендациями. В департамент ЖКХ перевозчики должны подать исправленные документы до 23 марта. В противном случае на публичных обсуждениях эти документы вовсе не будут рассматривать.

Платиновая Буковина, Черновцы

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