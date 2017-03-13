Авдеевке гарантируют режим тишины для ремонта ЛЭП

- 13.03.2017 09:21
Авдеевке гарантируют режим тишины для ремонта ЛЭП

Для восстановления энергоснабжения в Авдеевке были предоставлены гарантии соблюдения режима тишины, предоставленные российской стороной.

Об этом сообщил Павел Жебривский, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации, на своей странице в соцсети Facebook 13 марта.

Так, для восстановления линии электропередач в Авдеевке были получены гарантии режима тишины. В сопровождении миссии ОБСЕ и представителей Совместного центра по контролю и координации бригада электромонтажников находится в полной готовности отправиться на место аварии для ремонтных работ. Такая же группа в аналогичном составе должна выйти на место порыва со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что в Авдеевке - постоянные проблемы с водоснабжением и электричеством последством постоянных обстрелов. При этом, российская сторона неоднократно предоставляла гарантии прекращения огня для проведения ремонта коммуникаций, однако эти гарантии постоянно нарушались, причем нередко самым грубым образом.

 

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Ключові слова: ремонты в Авдеевке, новости АТО 13 03 2017

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