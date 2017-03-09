



Количество обстрелов в зоне АТО возросло на 230% - 10.03.2017 14:50

В зоне проведения антитерористической операции на востоке Украины на 230%, причем, только за прошлую неделю, возросло количество зафиксированных случаев использования тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

С таким заявлением выступил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг в ходе специального брифинга 10 марта.

По сравнению с предыдущей неделей, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, зафиксировали в два раза больше нарушений так называемого "режима тишины".

Представитель ОБСЕ отметил, что начиная с января 2016 года, эта неделя стала третьей по ожесточенности боевых действий на Донбассе.

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