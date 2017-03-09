В ДТП в Черновцах пострадало 3 авто 10 03 2017- 10.03.2017 13:16
В Черновцах на улице Мирона Кордубы в пятницу, 10 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие.
Свидетель аварии отметил, что водитель грузового автомобиля марки "ЗИЛ", принадлежащий коммунальному предприятию, не успел затормозить вовремя, что привело к столкновению с легковым автомобилей. В результате от ДТП пострадали еще две машины, стоящие рядом.
Таким образом, повреждения в результате ДТП получили три легковых автомобиля.
На место проишествия для выяснения обстоятельств аварии прибыли полицейские. О пострадавших в настоящий моментне сообщается. Согласно предварительным данным, водитель, находившийся за рулем грузовика, был трезвый.
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