



В ДТП в Черновцах пострадало 3 авто 10 03 2017 - 10.03.2017 13:16

В Черновцах на улице Мирона Кордубы в пятницу, 10 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Свидетель аварии отметил, что водитель грузового автомобиля марки "ЗИЛ", принадлежащий коммунальному предприятию, не успел затормозить вовремя, что привело к столкновению с легковым автомобилей. В результате от ДТП пострадали еще две машины, стоящие рядом.

Таким образом, повреждения в результате ДТП получили три легковых автомобиля.

На место проишествия для выяснения обстоятельств аварии прибыли полицейские. О пострадавших в настоящий моментне сообщается. Согласно предварительным данным, водитель, находившийся за рулем грузовика, был трезвый.

Платиновая Буковина

Всі новини