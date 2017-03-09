



Продукты - лидеры по содержанию нитратов - 10.03.2017 11:44

Применение нитратов и пестицидов позволяет сделать продукты более стойкими к вредителям, более привлекательными и крупными, увеличить их срок годности. В то же время, не стоит исключать тот факт, что благодаря пестицидам на организм оказывается далеко не самое положительное влияние, провоцируя определенные болезни. Предлагаем ознакомиться с перечнем продуктов, в которых обычно содержится больше всего химикатов.

Пестициды нередко используются при выращивании яблок. Поэтому если вы покупаете яблоки в магазинах и супермаркетах, красивые и глянцевыя плоды, которые явно не по сезону выглядят так свежо, к своему выбору относитесь с максимальной осторожностью. Такие яблоки на сто процентов содержат в себе пестициды. Даже если вы хорошенько их вымоете и очистите от кожуры, химикаты в них все же сохранятся. Можно вместо яблок употреблять киви, которые не менее полезны. Либо же отдавайте предпочтение домашним яблокам, которые сейчас принято называть органическими.

Благодаря своим свойствам борьбы с лишним весом и в особенности с жирами сельдерей закрепил за собой славу диетического продукта. На его основе готовятся различные супы и салаты, его добавляют в смузи и витаминные коктейли. Однако специалисты установили, что сельдерей довольно активно впитывает в себя химикаты при выращивании. Потому здесь решение аналогичное - либо выращивать сельдерей самим, либо найти замену. Оптимальным решением может стать красный лук, также известный как ялтинский лук.

На третьем месте по содержанию нитратов стоит перец. Ученые отмечают, что в качестве аналога можно включать в пищу баклажаны.

Наш рацион включает в себя массу блюд, основанных на использовании картофеля. Однако от удобрений или обрызгиваний от вредителей этот продукт получает также много вреда. Потому картофель лучше выращивать самостоятельно либо же покупать у сельских жителей либо дачников. Аналогичная история складывается и с огурцами.

Польза шпината обусловлена богатым содержанием в нем железа. Однако его нередко обрабатывают с помощью химических веществ, которые шпинат удерживает в себе. Потому вместо этого продукта придется налегать на капусту, которая может стать аналогом.

Виноград и персики, столь нами любимые за свежесть и нежный вкус, выращиваются в основном только с использованием пестицидов. Однако если вы выращиваете эти фрукты на даче или дома и уверены в их качестве, смело можете быловать себя и родных этими плодами. А вот от магазинных лучше воздержаться. Особый вред они приносят организму детей.

Салат латук является частым ингредиентом салатов, бургеров и сэндвичей. Однако в нем содержится огромное количество химикатов, получаемых от удобрений. Данный продукт по вкусу и полезным веществам полностью заменяем обычной капустой.

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