На исследования Марса НАСА получило 19,5 млрд долларов- 10.03.2017 11:21
Деятельность и бюджет НАСА на 2017 регулирует новый закон, утвержденный Конгрессом США. Кроме того, в данном законе также прописано продолжение подготовительных работ по освоению Марса.
В нынешнем году для Национального аэрокосмического агентства было решено выделить 19,5 миллиардов долларов. Отметим, что в Сенате данный закон получил поддержку 17 февраля, и уже в палате представителей голосование проводилось 7 марта. Теперь ожидается подписание закона президентом США Дональдом Трампом.
Подготовкой к миссии на Красную планету НАСА булет заниматься ближайшие пять лет. Подготовительный процесс будет касаться также высадки астронавтов на поверхность планеты. Ориентировочно, пилотируемая миссия на Марс отправится в 2030 годах. В Национальном аэрокосмическом агентстве отмечают, что специалисты также намерены тщательно изучить Европу - спутник Юпитера, поскольку ученые не спешат исключать наличие жизни на данном объекте.
В доставке астронавтов на Международную космическую станцию американские политики больше не планируют сотрудничать с Россией. Вместо ракет "Союз" планируется использовать космические аппараты Dragon V2 и Starliner.
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