Ведущий Павел Шилько выбран спикером Евровидения-2017

- 10.03.2017 10:45
Ведущий Павел Шилько выбран спикером Евровидения-2017

Спикером Евровидения-2017 стал известный теле- и радиоведущий Павел Шилько, который также является генеральным продюсером национальной музыкальной премии YUNA. Спикеру Евровидения необходимо будет каждую неделю органиозвывать брифинги для прессы, в ходе которых он будет делиться подробностями подготовки к международному конкурсу.

Шилько, также известный как DJ Паша, отметил, что дал свое согласие для участия в Евровидении. По его словам, Украина может показать всей Европе, что у нее есть возможность проводить шоу мирового масштаба. Таким образом, страна также имеет отличную возможность привлечь инвесторов. В мае гости Евровидения-2017 смогут оценить результат слаженной работы талантливой команды, и убедятся, что сюда можно и нужно делать инвестиции. Павел также отметил, что практически 15 лет принимает участие в конкурсе в качестве комментатора и ведущего. Также он становился соавтором конкурсных песен и консультировал участников конкурса.

 

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По словам заместителя генерального директора НТКУ Павла Грицака, к промокампании Евровидения-2017 также может быть привлечен Павел Шпилюк, который вместе с Шилько будет организовывать по всей стране небольшие пресс-туры. Интенсивная промокампания должна будет стартовать в регионах Украины в апреле - украинцев из разных городов будут приглашать приехать в столицу на конкурс - основные шоу и репетиции, а также посетить так называемую Неделю Евровидения, мероприятия которой не транслируются в эфире.

Отметим, что в 2003 году Павел Шилько консультировал украинского представителя на Евровидение 2003 Александра Пономарева, а также комментировал сам конкурс на Первом национальном. Результаты голосования от Украины Шилько озвучивал на конкурсе в 2004 году. Уже в 2005 году конкурс проходил в Украине, и он был ведущим Евровидения вмиесте с Машей Ефросининой. Шилько на Евровидении-2005 был одним из организаторов, принимал активнейшее участие в подготовке сценария шоу. Для участников Евровидения Тины Кароль и Верки Сердючки Шилько был консультантов и соавтором их песен. В 2009 году, когда от Украины на конкурс отправилась Светлана Лобода, Шилько вел вечерику певицы в Москве. Спустя год, на Евровидении-2010, Шилько работал консультантом у участницы от Азербайджана певицы Safura.

Напомним, благодаря победе Джамалы на конкурсе в 2016 году, Украина получила возможность проводить конкурс Евровидение-2017. Принимает и организовывает шоу Киев, и Евровидение состоится 9, 11 и 13 мая (полуфиналы и финал). Представителями нашей страны по итогам национального отбора стала рок-группа O.Torvald, которая представит на сцене МВЦ композицию Time.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Павел Шилько, Евровидение 2017, спикер Евровидения 2017 в Украине, диджей Паша

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