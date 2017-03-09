Сегодня черновицких депутатов обучат заполнять е-декларации- 10.03.2017 09:49
Депутатов Черновицкого областного совета, а также городского совета в пятницу, 10 марта, будут обучать заполнять электронные декларации о доходах.
Так, учебный семинар "Как заполнить е-декларацию депутату местного совета" для ОГА начнется в 11:00, а для депутатов горсовета - в 12:30.
Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", депутатам местных советов необходимо ежегодно до 1 апреля подавать в Нацагентство противодействия коррупции (НАПК) подавать электронные декларации о доходах. В рамках первой волны заполнения электронных деклараций, которые подавали чиновники высшего эшелона - президент, администрация президента, Кабмин и депутаты ВР и остальные, возникла масса проблем. Приняв во внимание этот факт, было решено провести обучение по заполнению е-деклараций на сайте НАПК. Кроме того, декларантам расскажут, какие особенности имеются для местных депутатов, как осуществляется порядок проверки деклараций, а также озвучат ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства.
Напомним, обучающие семинары по заполнению е-деклараций для депутатов местных советов осуществляется в рамках просветительской программы при поддержке Программы развития ООН.
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