



Суд озвучил приговор Роману Насирову - 09.03.2017 17:15

Полный текст решения об аресте Романа Насирова зачитал судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник. Решение суда, отметим, было утверждено утром 7 марта.

Отметим, что суд постановил арестовать Насирова на 60 дней с возможностью освобождения под залог в размере 100 миллионов гривен. Решение суда озвучивалось в отсутствии самого обвиняемого. Прокуроры отмечают, что чиновник отказался присутствовать на зачитывании приговора, потому его озвучили в присутствии команды адвокатов.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, Насиров не предъявлял жалоб на условия содержания в Лукьяновском СИЗО, и на здоровье тоже не жаловался. Не стоит исключать, что глава Государственной фискальной службы появится в суде на следующей неделе, когда будет рассматриваться апелляция, чтобы дать личные пояснения.



Напомним, Роман Насиров был отстранен от должности главы Государственной фискальной службы и находится на настоящий момент под арестом в Лукьяновском СИЗО в соответствии с решением Соломенского районного суда столицы. На данное решение правозащитники уже подали апелляцию, рассмотрение которой состоится уже на следующей неделе.

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