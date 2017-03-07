



Немецкая пара забыла в аэропорту 170 тыс долларов - 09.03.2017 14:29

В Мюнхенском аэропорту супружеская пара в возрасте забыла сумку с ценными вещами.

Среди потерянных вещей оказались не только предметы гардероба, но и документы, а также чеки на довольно крупную сумму - 170 тысяч долларов.

Как стало известно, супруги прибыли из Чикаго в мюнхен. В таможенно-пропускном пункте они показали сотрудникам свои служебные удостоверения, после чего отправились в округ Верхний Пфальц, что находится недалеко от Нюрнберга. При этом, все остальные вещи, с которыми пожилая парочка путешествовала, так и остались в аэропорту. Багаж обнаружил уборщик, который передал сумку другим сотрудникам аэропорта. Те обратились в полицию, чтобы отыскать владельцев багажа.

Внутри багажа оказались паспорта, прочие личные вещи, а также три чека на общую сумму 170 долларов США. Было установлено, что 69-летний мужчина получил эти деньги от матери в качестве наследства. Владельцев забытой сумки оперативно отыскали и вернули их имущество.

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