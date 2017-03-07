Новый компьютерный вирус крадет и уничтожает данные- 09.03.2017 12:18
Новый компьютерный вирус под названием StoneDrill, который недавно был обнаружен на просторах Интернета, способен удалять с устройств информацию без возможности восстановления. Кроме того, вирус тщательно маскируется от антивирусных программ и осуществляет слежку за владельцами зараженных устройств.
StoneDrill был использован в хакерских атаках, зафиксированных на Ближнем Востоке, а также в странах Европы. Два сложных антиэмуляционных метода сделали вирусную утилиту практически незаметной на инфицированном устройстве. После проникновения вируса в компьютер, он зачастую встраивается в процесс памяти браузера, который используется на устройстве наиболее часто. Установившись, вирус начинает удалять с жесткого диска информацию.
В вирусе StoneDrill также присутствует модуль, который позволяет следить за пользователями и собирать личные данные. К слову, специалистам удалось обнаружить четыре сервиса управления, используя которые, хакеры шпионили за пользователями зараженных устройств.
По своему принципу новый вирус напоминает действие вредоносной программы Shamoon, которая появилась и активно поражала устройства в 2012 году. Пять лет назад именно из-за заражения вирусом Shamoon в нефтегазовой компании на Ближнем Востоке была заблокирована работа примерно 35 тысяч компьютеров. Это создало серьезную угрозу для всей нефтяной промышленности мира.
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