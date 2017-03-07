К Евровидению Киев отреставрирует Почтовую площадь

- 09.03.2017 10:48
К Евровидению Киев отреставрирует Почтовую площадь

Завершение ремонта наземной части Почтовой площади планируется завершить до начала мая, чтобы подготовиться к проведению Евровидения-2017 в столице. Отмечается, что реконструкция будет подразумевать расширение прогулочной зоны на участке от Владимирского спуска до Набережной Днепра. Кроме того, даную территорию полностью благоустроят.

Во время осмотра площади мэр Киева Владимир Кличко отметил, что ее удастся открыть в надлежащем состоянии к началу международного конкурса Евровидение-2017. Площадь соединит туристический маршрут, который располагается от арки Дружбы народов до Подола. Желающие могут воспользваться речным трамвайчиком, который начнет курсировать с мая. Проведение различных работ, по словам Кличко, направлено на максимальное использование туристического потенциала столицы. Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы Киев стал по-настоящему комфортным и современным европейским городом.

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Предполагается, что в верхней части пешеходной зоны, которая прилегает к Владимирскому спуску, будет установлено скульптурное изображение четырех детей, пускающих по воде бумажные кораблики. Автором скульптурной группы выступил Владимир Журавель. Кличко отметил, трое мальчиков и девочка являются олицетворением основателей Киева - братьев Кия, Щека и Хорива и сестры их Лыбидь.

Что касается проведения работ, то на Почтовой площади уже построен тоннельный путепровод, возведена первая очередь эстакады и проложены инженерные коммуникации, а именно - теплосеть, дождевую и хозяйственную канализации, водопровод, электросети, сети связи и газопровод. Также на настоящий момент уже установлены дорожные знаки, обустроены верхние слои дорожного покрытия. Набережная также частично благоустроена, местами установлено внешнее освещение.

Полная реконструкция Почтовой площади к маю нынешнего года подразумевает строительство подземного перехода через Боричев спуск. Также ожидается реставрация Почтового дома и прокладка новых инженерных сетей.

 

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Ключові слова: Почтовая площадь Киев, реконструкция к Евровидению 2017, Евровидение 2017 в Украине

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