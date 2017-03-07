Украина получит военные корабли от стран НАТО

- 09.03.2017 10:29
Украина получит военные корабли от стран НАТО

Военно-морские силы Украины могут расширить возможности и силы по результатам переговоров в ВМС стран НАТО. Напомним, сейчас продолжается диалог касаемо предачи Украине военных судов и кораблей. Об этом сообщил первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов.

Стороны уже практически пришли к соглашению касаемо передачи Украине десантных кораблей типа Island от военно-морских сил США.

В странах НАТО планируемые к передаче Украине корабли вышли из пользования, поскольку их заменили новыми, более современными моделями судов. В то же время, они сохраняют полную боевую способность. Военно-морские силы Украины также будут оснащены и новой техникой - кораблями, которые создаются на отечественных предприятиях.

В особенности, ВМС Украины расширятся четырьмя артиллерийскими катерами типа "Гюрза-М", одним судном специального назначения, а также двумя десантно-штурмовыми кораблями.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: военные корабли для Украины, ВМС Украины, страны НАТО вооруженные силы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Немецкая пара забыла в аэропорту 170 тыс долларов Среди потерянных вещей оказались не только предметы гардероба, но и документы, а также чеки на довольно крупную сумму - 170 тысяч долларов.
- 09.03.2017 14:29
Цветная капуста - полезнейший диетический продукт Цветная капуста известна издавна, и ее употребляли в пищу еще в средние века. С древней Анатолии, территория которой располагается в областях современной Турции
- 09.03.2017 13:36
Новый компьютерный вирус крадет и уничтожает данные Новый компьютерный вирус под названием StoneDrill, который недавно был обнаружен на просторах Интернета, способен удалять с устройств информацию
- 09.03.2017 12:18
К Евровидению Киев отреставрирует Почтовую площадь Завершение ремонта наземной части Почтовой площади планируется завершить до начала мая, чтобы подготовиться к проведению Евровидения-2017 в столице
- 09.03.2017 10:48
В Кабуле террористы напали на военный госпиталь В Кабуле 8 марта произошел террористический акт. По разным источникам, в результате данной атаки погибло от 4 до 15 человек.
- 09.03.2017 09:55
На улице Русской в Черновцах мужчина взорвал запал от гранаты В Черновцах в ночь на четверг, 9 марта, в одном из магазинов на улице Русской, произошел инцедент - запал от боевой гранаты
- 09.03.2017 09:48
К концу вечера 9 марта в Черновцах возобновят водоснабжение На магистральном водопроводе в Черновцах продолжаюстся ремонтные работы. Предполагается, что возобновить подачу воды смогут
- 09.03.2017 09:27
Назначен креативный директор Евровидения-2017 Сергей Проскурня, который ранее был генеральным директором и художественным руководителем Одесского национального академического театра оперы
- 07.03.2017 14:22
От Украины требуют создать антикоррупционные суды Для более эффективной борьбы с коррупцией в Украине требуется создание специального органа - антикоррупционного суда.
- 07.03.2017 13:40
Газ для населения подорожает на 40% Природный газ для потребителей может повыситься в цене на 40%, если не будет продлен режим спецобязательств.
- 07.03.2017 13:20

Всі новини