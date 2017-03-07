



Украина получит военные корабли от стран НАТО - 09.03.2017 10:29

Военно-морские силы Украины могут расширить возможности и силы по результатам переговоров в ВМС стран НАТО. Напомним, сейчас продолжается диалог касаемо предачи Украине военных судов и кораблей. Об этом сообщил первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов.

Стороны уже практически пришли к соглашению касаемо передачи Украине десантных кораблей типа Island от военно-морских сил США.

В странах НАТО планируемые к передаче Украине корабли вышли из пользования, поскольку их заменили новыми, более современными моделями судов. В то же время, они сохраняют полную боевую способность. Военно-морские силы Украины также будут оснащены и новой техникой - кораблями, которые создаются на отечественных предприятиях.

В особенности, ВМС Украины расширятся четырьмя артиллерийскими катерами типа "Гюрза-М", одним судном специального назначения, а также двумя десантно-штурмовыми кораблями.

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