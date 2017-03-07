



На улице Русской в Черновцах мужчина взорвал запал от гранаты - 09.03.2017 09:48

В Черновцах в ночь на четверг, 9 марта, в одном из магазинов на улице Русской, произошел инцедент - запал от боевой гранаты взорвался прямо в руках одного из посетителей.

Свидетели происшествия отмечают, что мужчина, вошедший в магазин, начал крутить в в руках запал от ручной гранаты. Вдруг запал сработал и взорвался.

На место происшествия немедленно была вызвана скорая помощь и полиция.

Отмечается, что у мужчины в результате взрыва травмирована кисть. С повреждениями его немедленно доставили в медучреждение.

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