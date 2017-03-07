



В Кабуле террористы напали на военный госпиталь - 09.03.2017 09:55

В Кабуле 8 марта произошел террористический акт. По разным источникам, в результате данной атаки погибло от 4 до 15 человек.

В столице Афганистана произошла атака на военный госпиталь - на медицинское учреждение напали пять террористов. Также имела место перестрелка боевиков с полицейскими, в результате которой двое террористов были уничтожены. Кроме того, у входа в госпиталь один из нападающих взорвал пояс смертника. При себе атакующие имели автоматы и ручные гранаты.

Отмечается, что госпиталь, на который была совершена атака, располагается неджалеко от посольства США.

До этого в Кабуле возле полицейского участка также случилась перестрелка. 11 полицейских расстрелял их коллега, сторонник группировки "Талибан". Убийство произошло на блокпосту в ночное время, когда правоохранители спали в бараке. Убийцу полицейских пока еще не нашли.

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