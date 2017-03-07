От Украины требуют создать антикоррупционные суды- 07.03.2017 13:40
Для более эффективной борьбы с коррупцией в Украине требуется создание специального органа - антикоррупционного суда.
Такое заявление озвучил Хуг Мингарелли, глава представительства Евросоюза в Украине.
По словам Мингарелли, в Украине важную работу осуществляют такие структуры, как Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Поэтому очень важно, чтобы аудит НАБУ осуществлялся независимыми специалистами. Для Украины, как отметил представитель ЕС, одним из главных вызовов является именно коррупция. По этой причине в стране необходимо создавать антикоррупционные судыю
Работа антикоррупционных судов, как отметил Мингарелли, должны осуществлять независимую деятельность, демонстрируя верховенство права в стране.
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