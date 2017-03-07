Газ для населения подорожает на 40%

- 07.03.2017 13:20
Газ для населения подорожает на 40%

 Природный газ для потребителей может повыситься в цене на 40%, если не будет продлен режим спецобязательств.

С таким заявлением выступил Юрий Витренко, коммерческий директор НАК Нафтогаз.

По словам представителя Нафтогаза, если режим спецобязательств не будет продлен, цены на газ будут повышены в соответствии со сформированной на оптовом рынке ценой. Облгазы на правах монополистов в любом случае планировали повышать цены, потому населению придется платить за газ по повышенным тарифам.

Повышение цен на 40% обусловлено обменным курсом гривны к евро, а также европейскими форвардными ценами на природный газ. Стоимость газа на оптовом рынке составляет, как правило, стоимость импортного газа, если в указанный период осуществляемтся импорт. В расчет розничной цены на газ также учитываются тарифы на распределение и транспортировку газа, а также маржу облгазов на поставкитоплива населению.

Платиновая Буковина

Ключові слова: повышение цен на газ, природный газ для населения

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