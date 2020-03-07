



График подвоза воды в Черновцах 7-8 марта - 07.03.2017 12:13

В Черновцах в течение двух дней - 7 и 8 марта - будет ограничено водоснабжение из-за аварии на водопроводе. В связи с этим в городе будет организован подвоз воды автомобильными цистернами к жилым домам.

Так, с 12:00 до 19:00 будет осуществляться подвоз воды по следующим адресам:

ул. Щербанюка, 43-45, ул. Достоевского, 2;

ул. Суворова, ул. Кутузова;

проспект Независимости, 88-92А;

ул. Южно-Окружная, 19-31;

бульвар Героев Крут;

улицы Садовая, Первомайская, Братьев Руснаков;

ул. Русская, 219;

ул. Русская, 231-235.

Авария произошла на участке магистрального водопровода в селе Била. В связи с этим подача воды будет осуществяться с ограничениями, как сообщают представители коммунального предприятия Черновцыводоканал. 7 марта воды не будет с 9:00 до 20:00, с 22:00 7 марта до 7:00 8 марта. Также 8 марта воды не будет с 9:00 до 20:00.

Платиновая Буковина

Всі новини