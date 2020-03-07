График подвоза воды в Черновцах 7-8 марта- 07.03.2017 12:13
В Черновцах в течение двух дней - 7 и 8 марта - будет ограничено водоснабжение из-за аварии на водопроводе. В связи с этим в городе будет организован подвоз воды автомобильными цистернами к жилым домам.
Так, с 12:00 до 19:00 будет осуществляться подвоз воды по следующим адресам:
ул. Щербанюка, 43-45, ул. Достоевского, 2;
ул. Суворова, ул. Кутузова;
проспект Независимости, 88-92А;
ул. Южно-Окружная, 19-31;
бульвар Героев Крут;
улицы Садовая, Первомайская, Братьев Руснаков;
ул. Русская, 219;
ул. Русская, 231-235.
Авария произошла на участке магистрального водопровода в селе Била. В связи с этим подача воды будет осуществяться с ограничениями, как сообщают представители коммунального предприятия Черновцыводоканал. 7 марта воды не будет с 9:00 до 20:00, с 22:00 7 марта до 7:00 8 марта. Также 8 марта воды не будет с 9:00 до 20:00.
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