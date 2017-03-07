В Израиле обнаружено древнее захоронение

- 07.03.2017 11:56
В Израиле обнаружено древнее захоронение

В Израиле, в Голанских высотах была обнаружена древняя могила, покрытая гравировками. Ученые утверждают, что возраст находки может превышает четыре тысячи лет.

Согласно сообщениям археологов, древнее захоронение представляет собой погребальное культовое сооружение в формате дольмена. Это каменная плита, размещенная на небольшом возвышении - опорах, сделанных из камня.

Специалисты отмечают, что дольмен имеет форму стола, поверхность которого покрыта гравировками. Пока что остается невыясненным факт, зачем дольмен покрыт рисунками. Согласно предположениям, гравировка может являться изображением умерших. Как стало известно, захоронение содержит в себе кости троих людей - мужчины, женщины и ребенка. При этом, внутри могильника были обнаружены кольца ручной огранки, цветные бусы и похожие украшения.

Период 4350-4000 лет в среде историков является так называемой "Темной эпохой". У исследователей нет доказательство того, что племена, проживающие на данных территолриях, создавали большие поселения или города. Однако обнаруженный дольмен может показать, что в те времена у поселений имелась централизованная власть, инициировавшая подобную постройку, достаточно крупную.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: древний дольмен Израиль, захоронение возрастом 4000 лет

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