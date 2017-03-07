ОБСЕ снова не пускают на оккупированные территории

- 07.03.2017 11:19
ОБСЕ снова не пускают на оккупированные территории

 Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают, что 4-5 марта представителей СММ боевики не пустили на некоторые объекты в оккупированных районах Донбасса. Анализ места удара в Петровском районе под Донецком проводился 4 марта, и вместе с наблюдателями ОБСЕ там присутствовали российские офицены из Совместного центра по контролю и координации. В момент проведения работ к ним подошли пятеро вооруженных представителей незаконного формирования "ДНР" и приказали уйти с указанной территории. Вооруженные лица сопроводили наблюдателей в другое место.

Кроме того, патруль миссии не смог попасть в село Великогоровка (64 км от Луганска), которое также находится под котролем террористов. Вооруженный боевик "ЛНР" также не пропустил наблюдателей в населенный пункт, заявили, что таков приказ. Уже 5 марта ОБСЕ не смогли получить доступ в село Хорошее, подконтрольное террористам формирования "ЛНР". Наблюдатели не смогли пересечь блокпост в селе Леоново Луганской области. Вооруженные представители формирования ЛНР отметили, что в районе проводятся работы по разминированию территорий, поэтому члены СММ не могут быть туда допущены.

Представители СММ ОБСЕ доложили о всех случаях ограничения в перемещениях в зоне АТО в Совместный центр координации и контроля.

Кроме того, 6 марта наблюдатели не отправились на осуществления наблюдения на ЛЭП в районе Авдеевки, и на Донецкую фильтровальную станцию, где осуществляются ремонтные работы. Оба объекта инфраструктуры в последние несколько дней получили в результате обстрелов сербьезные повреждения. Доступ в этот район, отмечают в ОБСЕ, не предоставила ни одна сторона. В указанном районе постоянно фиксируется нарушение режима прекращения огня.

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Ключові слова: миссия обсе на Донбассе, ОБСЕ наблюдатели, новости АТО 7 03 2017

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