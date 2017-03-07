



Киев планирует принять 30 тыс туристов на Евровидение-2017 - 07.03.2017 10:32

Депутат Киевского городского совета Олег Петровец сообщил, что столица может принятьбудущей весной порядка 30 тысяч туристов. Именно на такое количество гостей Евровидения-2017 расчитывает Киев.

В целом, ожидается притмерно 20 тысяч гостей, а также более 7 тысяч фанатов Евровидения из других городов Украины.

Кроме Международного выставочного центра, где будет проходить основное шоу - репетиции, полуфиналы и большой финал, гости могут также следить за событиями международного песенного корнкурса в фан-зонах. Их предполагается оборудоват в Мариинском парке, в парке Шевченко, а также на крещатике в Еврогородке.

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В нынешнем году возник серьезный ажиотаж с билетами на Евровидение. По словам Петровца, это можно объяснить тем, что на конкурсе будет представлено рекордное количество участников, которое до этого в истории Евровидения собиралось всего два раза (2008 и 2011 года) - представители 43 стран.

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