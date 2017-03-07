Киев планирует принять 30 тыс туристов на Евровидение-2017- 07.03.2017 10:32
Депутат Киевского городского совета Олег Петровец сообщил, что столица может принятьбудущей весной порядка 30 тысяч туристов. Именно на такое количество гостей Евровидения-2017 расчитывает Киев.
В целом, ожидается притмерно 20 тысяч гостей, а также более 7 тысяч фанатов Евровидения из других городов Украины.
Кроме Международного выставочного центра, где будет проходить основное шоу - репетиции, полуфиналы и большой финал, гости могут также следить за событиями международного песенного корнкурса в фан-зонах. Их предполагается оборудоват в Мариинском парке, в парке Шевченко, а также на крещатике в Еврогородке.
Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017
В нынешнем году возник серьезный ажиотаж с билетами на Евровидение. По словам Петровца, это можно объяснить тем, что на конкурсе будет представлено рекордное количество участников, которое до этого в истории Евровидения собиралось всего два раза (2008 и 2011 года) - представители 43 стран.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 07.03.2017 14:22
- 07.03.2017 13:40
- 07.03.2017 13:20
- 07.03.2017 12:13
- 07.03.2017 11:56
- 07.03.2017 11:30
- 07.03.2017 11:19
- 07.03.2017 09:57
- 07.03.2017 09:40
- 07.03.2017 09:18