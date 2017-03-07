



Романа Насирова отправили под арест - 07.03.2017 09:18

Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова по решению Соломенского районного суда Киева было решено арестовать. Заседание проводилось в ночное время. Так, арест будет длиться два месяца, и освобождение возможно - под залог в размере 100 миллионов гривен.

Отмечается, что чиновника направили в Лукьяновское СИЗО. Защита Насирова будет добиваться отправить своего клиента в "Феофанию" из СИЗО.

Примечательно, что прокуроры требовали арестовать Насирова с возможность. освобождения под залог 2 миллиарда гривен, и их ходатайство было частично удовлетворено судом. Сумма назначенного залога составляет 100 миллионов гривен, и адвокат Андрей Кузьменко выразил сомнения по поводу того, что у главы ГФС есть такая сумма. Потому он вносить ее не будет. Решение Соломенского районного суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

Отметим, что диагноз инфаркта, несмотря на симуляцию, врачами подтвержден не был.

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