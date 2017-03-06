Доходы чиновников проверят за два месяца - НАПК

- 06.03.2017 17:25
Доходы чиновников проверят за два месяца - НАПК

Меньше чем за два месяца предполагается завершить проверку электронных деклараций украинских чиновников.

Такие сроки назвал Руслан Рябошапка, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Член НАПК отметил, что сейчас идут проверки электронных деклараций чиновников высшего ранга. Речь идет о членах Кабинета Министров и Администрации президента.

В Нацагентстве бело принято решение, согласно которому проверки начались с высшего уровня, то есть, с доходов президента, премьер-министра, других членов правительства. Возможно, будут проверены электронные декларации еще нескольких лиц, в отношении которых было решено инициировать проверку - по запросу СМИ или в других случаях. Что касается следующей очереди проверки, то она также будет начинаться сверху, то есть, сначала проверят чиновников высшего уровня, а затем перейдут к низкому.

Платиновая Буковина

Ключові слова: проверки электронных деклараций, доходы украинских чиновников, НАПК

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