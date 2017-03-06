



На Буковине двое детей в больнице с острым отравлением - 06.03.2017 16:08

На Буковине двое детей попали в инфекционное отделение областной детской больницы с кишечной инфекцией. Отмечается, что у одной из маленьких пациентов было сильное обезвоживание, из-за чего девочке некоторое время пришлось провести в реанимации.

Детский врач-инфекционист Лариса Гук отметила, что состояние детей удалось достаточно быстро госпитализировать Им предстоит в течение недели побыть в больнице под наблюдением врачей.

Сообщается, что попавшие в больницу дети жаловались на высокую температуру, рвоту и жидкий стул.



По словам исполняющей обязанности директора Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" натальи Гопко, в двух детских садах был инициировано эпидемическое расследование. В частности, 6 случаев заболевания острым гастроэнтероколитом и пищевой интоксикацией были зафиксированы в дошкольном учебном заведении №48. В саду №49 были зафиксированя пять подобных случаев. На настоящий момент в дошкольных заведениях проводятся мероприятия по дезинфекции.

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