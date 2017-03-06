



Ракеты КНДР нарушили экономическое пространство Японии - 06.03.2017 15:36

Утром понедельника, 6 марта КНДР выпустила четыре межконтинентальные ракеты. Испытания баллистических ракет Пхеньяном вызвали крайнюю обеспокоенность ближайших соседей - Южной Кореи и Японии.

Как отмечается, одновременный пуск ракет осуществлялся на западе Северной Кореи, с полигона Тончан-ни. Из 4 ракет 3 пролетели примерно тысячу километров, нарушив экономическую зону Японии. Так, ракеты приземлились на расстоянии 300-350 километров от префектуры Акита. Военные Японии не смогли назвать тип ракет, однако отметили, что они летели на высоте 260 километров.

Отмечается, что меньше, чем за месяц Пхеньян осуществил два пуска ракет. Предыдущие ракетные испытания состоялись 12 февраля, и тога ракета средней дальности не достигла исключительной экономической зоны Японии.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, своими действиями КНДР вышли на новый уровень угрозы безопасности. В связи с этим было созвано экстренное внеочередное заседание национального Совета безопасности, и японское Министерство иностранных дел выступило за требования к Совету Безопаности ООН жестко отреагировать на угрозы от Северной Кореи.

По словам МИДа Южной Кореи, действия КНДР представляют серьезную угрозу для всего мира, они нарушают многочисленные резолюции Совбеза ООН. В результате страна рискует потерпеть крах и достичь всемирной изоляции ввиду многочисленных провокаций.

Ряд других стран, в частности, США, Германия и Франция, также озвучили свои заявления ввиду ракетных испытаний КНДР, осудили действия Пхеньяна и призвали воздержаться от риторики.

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