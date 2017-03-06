



ДТП в Новоселице 5 03 2017, есть пострадавшие - 06.03.2017 13:57

В Новоселице в воскресенье вечером, 5 марта, произошло ДТП - в железобетонный забор на достаточной скорости врезалась иномарка.

Как стало известно, в результате данного происшествия пострадало двое человек, погибших нет.

Авария случишась в Новоселице на улице Центральной примерно в 20:30. По дороге водитель авто марки Peugeot иностранной регистрации попытался совершить маневр обгона, однако не справился с управлением. В результате иномарка вылетела на тротуар, где столкнулась с заграждением.

В итоге пострадали двое, которые находились в автомобиле - 34-летний водитель, житель районного центра, а также пассажир - 33-летняя женщина. Обоих госпитализировали в ближайшую больницу с многочисленными травмами.

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