



Волонтеров Евровидения-2017 приглашают на собеседования - 06.03.2017 13:15

До старта Евровидения-2017 остается чуть больше двух месяцев. Работа с волонтерами, которые будут помогать в организации конкурса, только стартовала, несмотря на столь короткий отрезок времени до начала конкурса.

Отмечается, что желающие принять участие в подготовительном процессе в качестве волонтеров заполняли специальные анкеты. Только сейчас им начали присылать приглашения для прохождения собеседований. К слову, приглашения пришли далеко не всем.

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К своей работе должны приступить к 30 апреля 750 волонтеров. Им предстоит работать в течение всего периода провдеения конкурса до 13 мая. Волонтерам предстоит пройти подробный инструктаж. Далее они будут распределены для работы на различных участках.

Как стало известно, отбор волонеров в официальном порядке был завершен еще 17 февраля.

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