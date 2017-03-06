



Ученые смогут выращивать зубы из стволовых клеток - 06.03.2017 12:20

Технология искусственно выращенных зубов была впервые протестирована на лабораторных грызунах. О результатах испытаний рассказал профессор Колумбийского университета Джереми Мао.

Отметим, впервые были использованы для пересадки зубы, выращенные из стволовых клеток организма. Новая технология способна осуществлять в стоматологии настоящую революцию, если испытания при участии людей также дадут положительный результат. Это значит, что человечество сможет отказаться от в будущем от зубных протезов и имплантов, а новый зуб можно буде вырастить прямо в ротовой полости - в пустой альвеоле.

Так, Джереми Мао удалось создать из натуральных материалов каркас, который поход на настоящий зуб. В него был помещен стимулятор роста. Зачаток такого зуба был введен в пустую альвеолу подопытной крысы. Благодаря пористой структуре "зубного" каркаса стволовые клетки организма животного смогли самостоятельно мигрировать в установленную конструкцию.

У подопытных грызунов зубы отрастали в среднем через 9 недель испытаний. Кроме того, в испытании принял участие один доброволец, которому каркас зуба для естественного наращивания был установлен хирургическим путем. Через 9 недель зубной поверхность зубного каркаса покрывалась новым слоем клеток дентина. Однако о полноценной регенерации зуба пока что речь не идет. Вероятно, что для восстановления зуба необходимо будет проводить вмешательство в несколько этапов, чтобы воссоздать не только дентитн, но и пульпу, а также другие ткани человеческого зуба.

Тем не менее, в обоих случаях результаты оказались обнадеживающими, а метод продемонстрировал свою эффективность. Новой технологии предстоит пройти долгие клинические исследования и проверки.

При этом, восстановлением зубов заинтересованы также японские ученые, которые с помощью выделения стволовых клеток уже смогли добиться воссоздания человеческих зубов.

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