



Время во Вселенной остановится - ученые - 06.03.2017 11:53

Исследователи из Университета Саламанки, Испания, утверждают, что во Вселенной время начало замедляться, и в будущем оно может вообще остановиться.

Ученые заявили, что речь идет о замедлении деятельности Вселенной, которая спровоцирует изменения в течении времени. Потому полной остановки времени в какой-то момент вряд ли стоит исключать.

Исследователь из университета Кембриджа Гарри Гибсон отметил, что теорию испанских ученых о приостановке времени вряд ли стоит считать абсурдной. По его словам, в действительности речь идет о замедлении скорости расширения Вчеленной. Это означает, что возникшее во время Большого взрыва время может кануть в небытие. Так, время остановится через несколько миллионов лет.

После остановки времени в космосе все процессы будут осуществляться иначе, и возникнет новая физическая величина, которая заменит понятие времени.

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