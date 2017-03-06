



В Панаме автобус упал с моста. Есть погибшие - 06.03.2017 11:36

С моста в ущелье слетел автобус с пассажирами на борту. Происшествие случилось недалеко от Панамы, в 170 км на юго-запад в Антоне, в воскресенье, 5 марта.

О причинах аварии местные правоохранительные органы и власти пока что не сообщают.

Как стало известно, в автобусе на момент происшествия находилось более 50 человек. Отмечается, что автобус ехал по сравнительно невысокому мосту, и упал в овраг с ручьем. В результате погибло 18 человек - сразу на месте происшествия погибло 16 человек. Еще двое пострадавших от полученных травм скончались уже в медучреждении. Разной степени тяжести травмы получили 37 человек.

Отмечается, что автобус перевозил работников сельскохозяйственной сферы. В автобусе находились преимущественно мужчины.

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